Компания Levi’s продает бизнес в России

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Американская компания Levi’s решила окончательно покинуть Россию, продав свой бизнес в этой стране, передает "Коммерсантъ".

Компания уже ищет покупателей на часть своих магазинов в России, остатки товаров будут распроданы через другие площадки.

Издание со ссылкой на источник пишет, что покупателем Levi’s в России может стать турецкая компания Fiba Holding A.S, которая занимается продажей Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

Другой источник издания сообщил, что Levi’s ведет переговоры с одним из ритейлеров, но конкретных договоренностей пока нет.

Отмечается, что в марте компания объявила о приостановке своей деятельности в России.

Ранее российское подразделение Reebok было продано турецкому холдингу FLO Retailing, который занимается развитием таких брендов, как U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970574-kompaniya-levis-prodaet-biznes-v-rossii/