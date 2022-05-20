Блинкен заявил, что Россия сама отказалась от членства в НАТО

Энтони Блинкен на шоу The Late Show. Фото: twitter.com/colbertlateshow

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в шоу The Late Show, что в 1990-х годах Россия сама отказалась от предложения вступить в НАТО. Стенограмма интервью опубликована на сайте госдепартамента США.

Когда ведущий шоу The Late Show Стивен Колберт спросил у Энтони Блинкена, почему бы Россию не пригласить в НАТО, госсекретарь США ответил, что в 1990-х годах западные страны уже делали подобное предложение российским властям.

"Еще в 1990-х об этом говорили. Русские решили, что это не то, что бы они хотели сделать", – сказал Блинкен.

Он также отметил, что НАТО является оборонительным альянсом, и у него нет планов нападать на Россию.

Ранее на совместной встрече руководства НАТО глава военного комитета Роб Бауэр заявил, что для Североатлантического альянса с начала войны в Украине началась новая эра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970275-blinken-zayavil-chto-rossiya-sama-otkazalas-ot-chlenstva-v-nato/