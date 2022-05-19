Джордж Буш оговорился и заявил о "неоправданном и жестоком" вторжении в Ирак

Джордж Буш-младший. Кадр из видео: twitter.com/michaeldamianw

Бывший американский президент Джордж Буш-младший во время обсуждения ситуации в Украине оговорился и заявил о "неоправданном и жестоком" вторжении в Ирак, передает The Dallas Morning News.

Джордж Буш-младший, выступая в Институте Буша и обсуждая вторжение России в Украину, по ошибке осудил "необоснованное и жестокое" вторжение в Ирак, имея в виду Украину.

"Результатом является отсутствие сдержек и противовесов в России и решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, в Украину", – сказал он.

После этого экс-президент США добавил: "В Ирак тоже", и это рассмешило присутствующих на встрече.

Публика также разразилась смехом после того, как Буш обвинил в ошибке свой возраст – 75 лет.

Отмечается, что Буш-младший руководил вторжением в Ирак в 2003 году, которое критики назвали жестоким и неоправданным.

Ранее Джордж Буш-младший назвал президента Украины Владимира Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970017-dzhordzh-bush-ogovorilsya-i-zayavil-o-neopravdannom-i-zhestokom-vtorzhenii-v-irak/