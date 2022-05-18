В Ереване оппозиция возобновила акции протеста с требованием отставки Пашиняна

Протесты в Ереване. Кадр из видео: YouTube / NEWS AM

Армянская оппозиция продолжает акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. С утра 18 мая полиция начала задержания демонстрантов.

Как передает Sputnik Армения, протестующие утром 18 мая начали перекрывать улицы в Ереване, начиная с перекрестка улиц Налбандяна и Туманяна. На место прибыли сотрудники полиции и потребовали восстановить движение. Демонстранты вернулись на тротуар и продолжили шествие.

Подобные акции проходят в разных районах Еревана.

Отмечается, что полиция с утра начала задержания участников протеста. Среди задержанных – экс-депутат парламента Армении от Республиканской партии Арагац Ахоян и представитель Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

Оппозиция заявила, что правоохранительные органы задерживают и простых граждан, которые стоят на тротуарах.

Telegram-канал Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает, что в Ереване уже задержаны 73 участника акций протеста.

Накануне лидер оппозиционного движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян сообщил, что протестующие будут блокировать государственные здания и станции метро. Он призвал госслужащих не идти на работу, так как дороги также будут перекрыты демонстрантами.

"Кавказский Узел" пишет, что 17 мая по состоянию на 12.15 по времени Еревана (14:15 по Нур-Султану) полиция подвергла приводу 414 протестующих в Ереване.

Ранее протестующие в Ереване установили флаг Нагорного Карабаха в здании МИД Армении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969847-v-erevane-oppozitsiya-vozobnovila-aktsii-protesta-s-trebovaniem-otstavki-pashinyana/