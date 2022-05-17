Глава НАТО пропустит встречу глав минобороны стран ЕС

Йенс Столтенберг. Фото: Francois Walschaerts/ Getty Images

Глава НАТО Йенс Столтенберг не посетит встречу глав министерств обороны стран-членов Евросоюза, которая состоится в Брюсселе во вторник. Сообщение опубликовано на сайте альянса.

Вместо него на мероприятии будет присутствовать заместитель Мирча Джоанэ.

"Во вторник, 17 мая 2022 года, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ примет участие в заседании Совета по иностранным делам ЕС", - говорится в сообщении.

Причину отстутствия Столтенберга не сообщили. Известно, что 10 мая он заболел COVID-19. Об этом сообщила его пресс-секретарь Сиссель Крузе Ларсен, передает VG.

В другом пресс-релизе утверждается, что Столтенберг 18 мая проведет встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Однако на данном мероприятии СМИ присутствовать не будут.

В минувший понедельник в Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран-членов ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969722-glava-nato-propustit-vstrechu-glav-minoborony-stran-es/