Швеция подписала заявку на вступление в НАТО

Анн Линде. Фото: кадр из видео на SVT

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в Североатлантический альянс. Документ будет подан вместе с заявкой Финляндии, передает SVT.

"Это воспринимается как большое, серьезное событие, как шаг, который мы считаем наиболее лучшим для Швеции", - сказала Линде.

Тем временем сообщается, что голосование парламента Финляндии по заявке страны на вступление в альянс пройдет сегодня, 17 мая.

Финский президент Саули Ниинисте на данный момент находится с визитом в Швеции. Соответственно ожидается, что он одобрит заявку дистанционно.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может одобрить вступление обеих стран в НАТО, так как в парламенте Швеции функционируют "террористы" в лице Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969687-shvetsiya-podpisala-zayavku-na-vstuplenie-v-nato/