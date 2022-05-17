Новая Зеландия ввела санкции против Лукашенко и ряда чиновников Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что они ввели санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда представителей руководства Беларуси. Об этом говорится на сайте новозеландского правительства.

"Белорусские военные допускают незаконное посягательство на суверенитет Украины, и под руководством президента Лукашенко территория этой страны использовалась для совершения нападений на Украину. Новая Зеландия осуждает всех, кто поддерживает Россию, <…> и призывает Беларусь немедленно отказаться от поддержки войны", – заявила глава МИД.

Под санкциями оказались 27 белорусских чиновников и военачальников, а также оборонные предприятия, которые поддерживают вторжение России в Украину.

В список попал и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее власти Новой Зеландии расширили антироссийские санкции. В список вошли восемь российских компаний и граждан страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969661-novaya-zelandiya-vvela-sanktsii-protiv-lukashenko-i-ryada-chinovnikov-belarusi/