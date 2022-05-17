Страны ЕС снова не смогли договориться насчет запрета импорта российской нефти

Жозеп Боррель. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu/Bloomberg via Getty Images

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ходе минувшей встречи с главами МИД стран-членов ЕС в Брюсселе они не смогли прийти к соглашению касательно импорта российской нефти, передает Politico.

Боррель сообщил, что не знает, сколько времени потребуется ЕС для того, чтобы прийти к единогласию в вопросе запрета российской нефти.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что данная мера может негативно сказаться на экономике их страны.

"Венгрия объяснила свою позицию не с политической, а с экономической точки зрения", - сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС сообщил, что Венгрии потребуется время для адаптации энергетической системы, а также средства на "более дорогие" альтернативы нефти из России.

Дипломаты гадают, будет ли достигнуто соглашение по этому вопросу к следующему саммиту ЕС в конце мая.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС, помимо других мер, включает в себя запрет на импорт российской нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969658-strany-es-snova-ne-smogli-dogovoritsya-naschet-zapreta-importa-rossiyskoy-nefti/