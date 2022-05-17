Япония предоставила Украине кредит в размере 100 млн долларов

Сергей Марченко. Кадр из видео: YouTube/Право ТВ

Япония и Украина подписали кредитное соглашение на сумму 13 млрд иен (100 млн долларов). Деньги не будут использоваться украинской стороной в военных целях, передает Japan Today.

Сообщается, что средства будут направлены на "содействие институтам демонополизации и борьбы с коррупцией, укрепление земельных и кредитных рынков, а также на укрепление системы социальной защиты" в Украине.

Сделка была подписана главой Японского агентства международного сотрудничества Акихико Танака и министром финансов Украины Сергеем Марченко.

"Миллионы украинцев сейчас борются не только за независимость нашего государства, но и за безопасность Европы и демократические ценности всего мира", - сказал Марченко.

Ранее премьер Японии Фумио Кисида на встрече с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем подтвердил свою политику введения жестких санкций против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969618-yaponiya-predostavila-ukraine-kredit-v-razmere-100-mln-dollarov/