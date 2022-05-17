Власти Мали заявили о попытке госпереворота

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Власти Мали сообщили, что предотвратили попытку государственного переворота, передает Jeune Afrique.

Отмечается, что попытка госпереворота была предпринята в ночь с 11 на 12 мая. "Небольшая группа антипрогрессистских офицеров и унтер-офицеров" при поддержке "западного государства" пыталась "подорвать возрождение Мали". Однако правительство не уточнило, о какой стране идет речь.

Как пишет издание, несколько человек, участвовавших в мятеже, находятся под стражей и ожидают суда.

Власти Мали уверили, что на сегодняшний день ситуация находится под контролем.

В мае прошлого года президент и премьер-министр Мали были вынуждены уйти в отставку после того, как военные лишили их полномочий. Захват власти произошел 24 мая. Через несколько дней их отпустили.

Еще ранее, в августе 2020 года, при поддержке малийской армии был произведен захват власти. Тогда был свергнут президент Республики Мали Ибрагим Бубакар Кейт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969617-vlasti-mali-zayavili-o-popytke-gosperevorota/