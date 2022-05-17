Путин провел отдельные встречи с лидерами стран ОДКБ

Главы государств перед началом саммита. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин после саммита ОДКБ провел отдельные встречи с главами Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, а также с премьер-министром Армении.

Во время личной беседы президенты Казахстана и России обсудили вопросы безопасности и экономики, а также будущее их участие в различных форумах, передает РИА Новости.

Президент Казахстана также отметил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 18 июня, говорится на сайте Кремля.

"Наша правительственная делегация планирует также принять участие в очень крупной промышленной выставке, которая состоится в начале июля в Екатеринбурге. Осенью этого года мы планируем принять участие в традиционном форуме приграничных районов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В беседе с президентом Беларуси Путин обсудил вопрос строительства белорусского терминала около Санкт-Петербурга и взаимодействия в области ракетостроения и других сферах военно-промышленного комплекса. Отмечается, что в скором времени у них запланирована полноформатная встреча.

Президенты Кыргызстана и России обсудили совместные торговые вопросы, подчеркнув позитивное развитие отношений.

"Мы всегда готовы и заинтересованы во взаимном сотрудничестве с Российской Федерацией по всем направлениям", – заявил Садыр Жапаров.

На встрече премьера Армении с российским лидером были затронуты ситуация в Нагорном Карабахе и экономические вопросы.

"По поводу экономики: хочу тоже заметить, что после некоторого упадка в марте-месяце намечается активизация двусторонних экономических отношений, конечно же, мы отмечаем инвестиционный интерес со стороны российского бизнеса – инвестировать в Армению", – отметил Никол Пашинян.

Перед саммитом Путин побеседовал с президентом Таджикистана. Главы государств обсудили региональную безопасность и модернизацию ВС Таджикистана. Эмомали Рахмон также намеревался поговорить о ситуации на таджикско-афганской границе.

На саммите ОДКБ, который состоялся 16 мая в Москве, президент России Владимир Путин предложил наращивать взаимодействие ОДКБ со странами СНГ и предоставить им статус наблюдателя в организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969580-putin-provel-otdelnye-vstrechi-s-liderami-stran-odkb/