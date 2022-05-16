Глава Минобороны Беларуси допустил расширение ОДКБ в ближайшие годы

Виктор Хренин. Фото: vsr.mil.by

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ближайшие годы будет расширяться, передает "Во славу Родины".

Хренин считает, что через несколько лет в состав ОДКБ будут входить десятки стран.

"Организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится миро­устройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств", – заявил он.

Глава Минобороны Беларуси отметил, что организация будет развиваться, так как перед ней будут появляться новые угрозы и вызовы.

Ранее стало известно, что саммит стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 16 мая в Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969391-glava-minoborony-belarusi-dopustil-rasshirenie-odkb-v-blizhayshie-gody/