Глава Минобороны Беларуси допустил расширение ОДКБ в ближайшие годы
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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ближайшие годы будет расширяться, передает "Во славу Родины".
Хренин считает, что через несколько лет в состав ОДКБ будут входить десятки стран.
"Организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств", – заявил он.
Глава Минобороны Беларуси отметил, что организация будет развиваться, так как перед ней будут появляться новые угрозы и вызовы.
Ранее стало известно, что саммит стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 16 мая в Москве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969391-glava-minoborony-belarusi-dopustil-rasshirenie-odkb-v-blizhayshie-gody/