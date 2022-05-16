Германия полностью откажется от российской нефти к концу 2022 года, несмотря на решения ЕС

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Германия намерена полностью отказаться от импорта российской нефти к концу 2022 года, несмотря на последующие решения Евросоюза, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Правительство Германии продолжает предпринимать шаги по поиску альтернативных источников поставок нефти. В Берлине надеются, что решат эту проблему в течение последующих шести-семи месяцев.

Как гласят данные министерства экономики Германии, доля импорта российской нефти снизилась с 35 до 12 процентов.

Ожидается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц 19 мая посетит Нидерланды для встречи с премьером Марком Рютте. А 20 мая примет в Берлине эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. Центральным вопросом их переговоров будут поставки нефти.

Тем временем в ЕС предложили временно отложить вопрос поэтапного отказа от российской нефти из-за несогласия Венгрии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969380-germaniya-polnostyu-otkazhetsya-ot-rossiyskoy-nefti-k-kontsu-2022-goda-nesmotrya-na-resheniya-es/