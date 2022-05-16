Турция назвала свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Мевлют Чавушоглу: EuropaNewswire/Gado/Getty Images

Министерство иностранных дел Турции выдвинуло требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Страны должны отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG), передает агентство "Анадолу".

Турецкий министр Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция на неформальной встрече глав МИД стран НАТО выразила свою обеспокоенность поддержкой, которую оказывают Швеция и Финляндия курдам, борющимся за создание курдской автономии. Власти Турции считают Рабочую партию Курдистана террористической организацией.

"Обязательно должны быть гарантии безопасности. Эти страны должны прекратить поддерживать террористические организации. Экспортные ограничения для такого союзника, как Турция, также должны быть сняты", – подчеркнул он.

Глава МИД Турции также призвал страны, которые намерены вступить в НАТО, отменить экспортные ограничения в Турцию.

По словам Чавушоглу, Швеция и Финляндия в свою очередь заявили, что они могут устранить опасения турецкой стороны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался касательно планов по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции. Турецкий лидер не считает эту идею хорошей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969379-turtsiya-nazvala-svoi-trebovaniya-dlya-vstupleniya-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/