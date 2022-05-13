Daily Mail: Борис Джонсон потребовал сократить число госслужащих на 91 тыс.

Борис Джонсон. Фото: Jeff J Mitchell/WPA Pool/Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал от кабинета министров сократить число государственных служащих на 91 тыс. человек, передает Daily Mail.

"Мы должны сократить расходы правительства, чтобы снизить стоимость жизни. Каждый фунт, который правительство забирает у налогоплательщиков, – это деньги, которые они могут потратить на свои собственные приоритеты, на свою жизнь", – заявил Джонсон.

По его словам, во время пандемии количество сотрудников в правительстве увеличилось, теперь пора сократить более 90 тыс. рабочих мест.

Он предложил направить сэкономленные средства на снижение налогов британцев.

Джонсон дал министрам один месяц, чтобы разработать план по сокращению численности госслужащих на 91 тыс. человек – почти пятую часть от нынешнего общего числа.

Отмечается, что данное решение позволит сэкономить около 3,5 млрд фунтов стерлингов в год (примерно 4,3 млрд долларов).

Ранее сразу четыре высокопоставленных помощника британского премьера уволились из-за скандала с вечеринкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969150-daily-mail-boris-dzhonson-potreboval-sokratit-chislo-gossluzhaschih-na-91-tys/