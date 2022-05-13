США не планируют поставлять Северной Корее вакцины от COVID-19

Джен Псаки. Фото: Alex Wong/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США нет планов передавать Северной Корее вакцины от COVID-19, но они поддерживают международные усилия по вакцинации жителей этой страны, передает агентство Yonhap.

"У США сейчас нет планов делиться вакцинами с КНДР", – отметила Псаки.

Она добавила, что США поддерживают международные усилия, направленные на оказание гуманитарной помощи наиболее уязвимым жителям Северной Кореи. Но пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что власти страны неоднократно отказывались от поставок вакцин по программе COVAX.

Ранее власти Северной Кореи сообщили, что с конца апреля неизвестная лихорадка быстрыми темпами распространилась по стране, затронув 350 тыс. человек, шестеро скончались. Только за 12 мая было выявлено 12 тыс. больных COVID-19. В стране введен локдаун.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969102-ssha-ne-planiruyut-postavlyat-severnoy-koree-vaktsiny-ot-covid-19/