Iltalehti: Финляндия ожидает прекращения поставок российского газа 13 мая

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Власти Финляндии были проинформированы о том, что Россия может прекратить поставки газа 13 мая из-за решения страны вступить в НАТО, передает Iltalehti.

"Ключевые политики были предупреждены о том, что Россия может прекратить поставки газа в пятницу", – пишет издание.

Председатель парламентской группы партии "Истинные финны" Вилле Тавио заявил, что их политики предупреждены о различных вариантах ответа со стороны России.

По словам Тавио, они готовы к такому развитию событий и ожидают, что это может произойти.

Ранее предполагалось, что Россия прекратит поставки газа в Финляндию 23 мая, когда необходимо будет произвести очередной платеж российской стороне.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин сделали совместное заявление касательно вступления страны в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969083-iltalehti-finlyandiya-ozhidaet-prekrascheniya-postavok-rossiyskogo-gaza-13-maya/