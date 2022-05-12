Ряд зарубежных компаний отказались продавать круизы россиянам

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Несколько круизных компаний, в том числе Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, перестали продавать туры жителям России и Беларуси, передает АТОР.

По данным Ассоциации туроператоров России, партнеры Costa Cruises получили уведомления, что приостанавливают продажи круизов для "граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины".

К аналогичному решению пришли и другие круизные компании, но без официального сообщения. Таким образом россиянам и белорусам не будут продавать туры Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line.

При этом жители этих стран могут отправиться в круиз, если имеют вид на жительство в другой стране, при оплате используют банковский счет другой страны или забронируют поездку в иностранном турагентстве.

В Costa Cruises отметили, что уже оплаченные бронирования не будут аннулированы.

Ранее Россия вышла из состава Всемирной туристской организации ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968931-ryad-zarubezhnyh-kompaniy-otkazalis-prodavat-kruizy-rossiyanam/