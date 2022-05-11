Украина прошла в финал Евровидения-2022

Украинская группа Kalush. Фото: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images

Украинская рэп-группа Kalush вышла в финал песенного конкурса Евровидение-2022, который проходит в итальянском городе Турине, передает Би-би-си.

"Спасибо, что поддерживаете Украину", - сказал один из основателей группы Олег Псюк после выступления с песней Stefania.

Песня посвящена матери Псюка. Финал состоится 14 мая.

"Для нашей страны так важно иметь победы во всех отношениях. Поэтому, если мы победим, это будет еще одна возможность продемонстрировать Украину миру, напомнить людям об Украине и поднять боевой дух во всей стране", - отметил Псюк.

Помимо Украины, в финал вышли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова, Нидерланды. Еще десять исполнителей пройдут в финал после второго полуфинала 12 мая.

Напомним, что Россию отстранили от участия в конкурсе в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968689-ukraina-proshla-v-final-evrovideniya-2022/