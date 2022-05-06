Псаки ответила, чем будет заниматься после ухода из Белого дома

Джен Псаки. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга рассказала, что будет делать после ухода из Белого дома. Видео представлено на YouTube-канале CNBC.

Представительница Белого дома на вопрос, чем она планирует заниматься после того, как покинет должность, шуткой ответила, что будет спать, смотреть сериалы и читать книги.

"Мне нечего объявить о планах. Спать, читать книги. Если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям", – сказала Псаки.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинет должность 13 мая. Ее преемницей станет Карин Жан-Пьер, которая сейчас занимает должность заместителя. Жан-Пьер является уроженкой французского острова Мартиника. Как сообщила Псаки, она станет первой чернокожей женщиной и представительницей ЛГБТ-сообщества на посту пресс-секретаря Белого дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968327-psaki-otvetila-chem-budet-zanimatsya-posle-uhoda-iz-belogo-doma/