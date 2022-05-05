Великобритания запретила своим бухгалтерским и PR-компаниям сотрудничать с Россией

Лиз Трасс. Кадр из видео: YouTube/The Guardian

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что отныне юридическим лицам из России запрещается пользоваться услугами британских управленческих, бухгалтерских и PR-компаний, передает Politico.

После начала войны в Украине многие британские компании, которые предоставляют бизнес-услуги и PR-услуги на международном уровне, решили уйти из России. Среди них Deloitte, EY, KPMG и PwC.

По словам Трасс, данный запрет усилит давление на российское правительство.

"Экспорт наших профессиональных услуг чрезвычайно ценен для многих стран, и именно поэтому мы решили запретить России [ими пользоваться]", - заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.

Ранее Британия ввела санкции на экспорт товаров и технологий в Россию, которые могут быть использованы в войне против Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968107-velikobritaniya-zapretila-svoim-buhgalterskim-i-pr-kompaniyam-sotrudnichat-s-rossiey/