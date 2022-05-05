СМИ: Евросоюз может запретить россиянам покупать недвижимость в Европе

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ЕС в рамках шестого пакета санкций против России может запретить россиянам покупать недвижимость в Европе, передает Bloomberg.

По данным агентства, Еврокомиссия предлагает прекратить заключение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами. А именно предлагается запретить совершать с ними сделки по продаже или передаче напрямую или косвенно "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС, или доли в объектах коллективного инвестирования, обеспечивающие владение недвижимым имуществом".

Отмечается, что запрет распространяется только на россиян, не являющихся гражданами Евросоюза и не имеющих вида на жительство в странах-членах ЕС. Однако это не относится к тем, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Ранее сообщалось, что шестой пакет санкций ЕС предполагает отказ от закупок нефти из России за полгода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968075-smi-evrosoyuz-mozhet-zapretit-rossiyanam-pokupat-nedvizhimost-v-evrope/