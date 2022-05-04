"Это уничтожит европейскую экономику": Минэнерго Словакии об эмбарго на российскую нефть

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Министр энергетики Словакии высказался о том, что запрет на импорт нефти из России может поставить под угрозу европейскую экономику и сказаться на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, Украины.

По словам главы словацкого Министерства энергетики, предложение о введении эмбарго на нефть из России нанесет урон энергоснабжению Словакии, а также ряду других европейских стран, передает РИА Новости со ссылкой на интервью чиновника изданию Politico.

"Это уничтожит нашу европейскую экономику", – подчеркнул он.

Корреспонденты также отметили, что ранее вице-премьер и глава Министерства экономики республики Рихард Сулик заявил, что Словакия согласна с предложением ввести в ЕС эмбарго на поставки нефти из России, однако нуждается в трехлетнем переходном периоде.

Напомним, что сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о мерах, которые будут введены с шестым пакетом санкций ЕС против России. Среди них постепенное введение эмбарго на российскую нефть и отключение Сбербанка от системы SWIFT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968059-v-minenergo-slovakii-vyrazili-opaseniya-iz-za-resheniya-vvesti-embargo-na-rossiyskuyu-neft/