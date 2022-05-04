Директор NASA прокомментировал слухи о выходе России из проекта МКС

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Директор NASA Билл Нельсон на слушаниях в Сенате предположил, что российская сторона не планирует отказываться от сотрудничества с Международной космической станцией (МКС), передает Bloomberg.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может покинуть проект МКС в 2024 году после завершения работ. При этом партнеров необходимо уведомлять об этом заранее. То есть за год до завершения работ.

По словам Нельсона, сообщения о том, что Россия покинет станцию, вводят в заблуждение. А Соединенные Штаты и Россия на данный момент продолжают совместно работать над управлением МКС. И сейчас нет признаков того, что "Роскосмос" покинет проект.

На данный момент на Международной космической станции находятся 11 человек. Среди них - трое российских космонавтов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967919-direktor-nasa-prokommentiroval-sluhi-o-vyhode-rossii-iz-proekta-mks/