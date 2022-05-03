KZ

СМИ: Евросоюз объявит о поэтапном эмбарго нефти из России на этой неделе

Нефтяная промышленность
Иллюстративное фото: pexels.com

Евросоюз может объявить эмбарго на российскую нефть на текущей неделе, передает NBC со ссылкой на источники.

Соглашение запретит импорт нефти из России, но не будет полным энергетическим эмбарго и не запретит газ.

Телеканал сообщает, что эмбарго будет вводиться поэтапно. Кроме того, соглашение может включать некоторые исключения для Венгрии и Словакии.

Отмечается, что запрет на нефть из России, вероятно, станет частью шестого пакета антироссийских санкций.

Решение о введении нефтяного эмбарго объявит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после того, как все послы ЕС подпишут соответствующий документ.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз планирует заменить российский газ на поставки из Африки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967731-smi-evrosoyuz-obyavit-o-poetapnom-embargo-nefti-iz-rossii-na-etoy-nedele/

Автор: Айдана Юдина
СМИ: Евросоюз объявит о поэтапном эмбарго нефти из России на этой неделе

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.