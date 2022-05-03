СМИ: Евросоюз объявит о поэтапном эмбарго нефти из России на этой неделе

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Евросоюз может объявить эмбарго на российскую нефть на текущей неделе, передает NBC со ссылкой на источники.

Соглашение запретит импорт нефти из России, но не будет полным энергетическим эмбарго и не запретит газ.

Телеканал сообщает, что эмбарго будет вводиться поэтапно. Кроме того, соглашение может включать некоторые исключения для Венгрии и Словакии.

Отмечается, что запрет на нефть из России, вероятно, станет частью шестого пакета антироссийских санкций.

Решение о введении нефтяного эмбарго объявит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после того, как все послы ЕС подпишут соответствующий документ.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз планирует заменить российский газ на поставки из Африки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967731-smi-evrosoyuz-obyavit-o-poetapnom-embargo-nefti-iz-rossii-na-etoy-nedele/