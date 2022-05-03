СМИ: Евросоюз планирует заменить российский газ на поставки из Африки

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Евросоюз рассматривает возможность сотрудничества со странами Африки в контексте поставок газа. Таким образом европейские страны намерены заменить импорт российских энергоносителей, передает Bloomberg.

"Страны Африки, особенно в западной части континента, например, Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа", – пишет издание со ссылкой на проект документа ЕС.

Отмечается, что Евросоюз намерен подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, чтобы увеличить поставки СПГ в Европу к лету этого года.

Кроме того, ЕС планирует поддержать удвоение пропускной способности "Южного газового коридора", по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 млрд кубометров в год.

Ранее Польша раскритиковала страны, оплачивающие газ в рублях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967714-smi-evrosoyuz-planiruet-zamenit-rossiyskiy-gaz-na-postavki-iz-afriki/