Франция сообщила о введении новых санкций против России

Анн-Клэр Лежандр. Кадр из видео: YouTube/Consulate of France in New York

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр сообщила, что их правительство готовит новый пакет санкций в отношении России, передает Le Progres.

Лежандр осудила пуски ракет в жилые дома в Киеве во время визита генсека ООН Гутерриша.

"Антониу Гутерриш был там, чтобы призвать к прекращению огня и соблюдению международного гуманитарного права. Это знак неуважения к международному гуманитарному праву. Это абсолютно предосудительно", - заявила она.

Официальный представитель французского МИД заявила, что они готовят новый пакет санкций, который может включать в себя эмбарго на российскую нефть. Ограничения могут вступить в силу на следующей неделе.

Гутерриш прибыл с визитом в Киев после встречи с президентом России Путиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967473-frantsiya-soobschila-o-vvedenii-novyh-sanktsiy-protiv-rossii/