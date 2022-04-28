США разрешили направлять на поддержку Украины связанные с Россией арестованные активы

Капитолий США. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Палате представителей США приняли законопроект, который позволит направлять арестованные российские активы на поддержку Украины, передает The New York Times.

За принятие данного законопроекта проголосовали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

Законопроект подразумевает возможность ареста и конфискации активов иностранцев, полученных за счет поддержки российских властей или в результате незаконных действий. Эти средства предлагается передать на оказание дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине.

Ранее власти США заблокировали счета генконсульства России в Нью-Йорке. Исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин назвал заблокированную сумму большой и добавил, что все расходы оплачиваются из запаса наличных средств, имеющихся в кассе генконсульства на случай экстремальных событий, а также из денег, которые выплачивают граждане за консульские услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967132-ssha-razreshili-napravlyat-na-podderzhku-ukrainy-svyazannye-s-rossiey-arestovannye-aktivy/