Volvo Cars и Jaguar Land Rover сократят численность сотрудников в России

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Volvo Cars и Jaguar Land Rover начали сокращать численность сотрудников своих представительств в России, передает Коммерсантъ со ссылкой на источники.

При этом Jaguar Land Rover оставит только тех российских сотрудников, которые примут участие в координации процессов при закрытии юридического лица согласно требованиям законодательства.

Продолжит ли JLR предоставлять сервисное обслуживание клиентам - неизвестно.

Volvo продолжит оказывать гарантийную поддержку российским клиентам. Поэтому оставит часть персонала для предоставления этих услуг.

Ранее американский автоконцерн General Motors решил окончательно покинуть российский рынок.

Также стало известно, что производитель плавленых и полутвердых сыров под брендом Viola шведский концерн Valio продал бизнес в России, передает официальный сайт. Продуктовый бренд является известным в стране.

Бизнес был продан группе компаний Велком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966852-volvo-cars-i-jaguar-land-rover-sokratyat-chislennost-sotrudnikov-v-rossii/