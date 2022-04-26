Польша подтвердила передачу Украине танков

Матеуш Моравецкий. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что их страна передала Украине танки, передает Dziennik.pl.

В эфире телеканала Polsat глава кабмина Польши, отвечая на вопрос ведущего, действительно ли они отправили в Украину танки, сказал "да".

Он отказался сообщать какие-либо детали, отметив, что информация будет предоставлена позже.

"Из соображений безопасности прежде всего наших украинских соседей, друзей мы не будем об этом говорить", – пояснил Моравецкий.

Что касается передачи Украине истребителей МиГ-29, то польский премьер-министр заявил, что таких просьб со стороны украинских властей не было.

Ранее Матеуш Моравецкий рассказал о планах страны в ближайшие месяцы уже полностью отказаться от поставки российского угля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966809-polsha-podtverdila-peredachu-ukraine-tankov/