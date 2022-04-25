Корабль с космическими туристами отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Иллюстративное фото: nasa.gov

Космический корабль Crew Dragon с туристами на борту после длительной задержки отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, об этом говорится на сайте NASA.

Отстыковка корабля состоялась 24 апреля в 21:10 по времени восточного побережья США (7:10 утра 25 апреля по Нур-Султану). На Землю туристы вернутся 25 апреля в 13:06 по времени восточного побережья США (23:06 по Нур-Султану), посадка состоится у побережья Флориды.

В состав экипажа входят бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе.

Кроме того, экипаж корабля возвращается на Землю с более чем 200 фунтами (более 90 кг) материалов для изучения и оборудования NASA.

В сентябре прошлого года ракета SpaceX успешно вышла на орбиту с первыми туристами на борту. Через три дня корабль с пассажирским экипажем вернулся на Землю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966594-korabl-s-kosmicheskimi-turistami-otstykovalsya-ot-mks-i-vozvraschaetsya-na-zemlyu/