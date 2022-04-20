Турция приостановила судоходство на Босфоре

Босфор. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Турции приостановили судоходство на Босфоре в обоих направлениях, передает агентство "Анадолу".

"Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02:00 по местному времени, а с юга на север – с 06:15", – пишет агентство со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

Отмечается, что информация о том, когда движение по проливу Босфор восстановится, пока не поступала.

Тем временем в турецком городе Бурса был взорван автобус с работниками СИЗО. По предварительным данным, погиб один человек, четверо ранены, один из них находится в тяжелом состоянии. Местные власти расценивают данный инцидент как теракт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965987-turtsiya-priostanovila-sudohodstvo-na-bosfore/