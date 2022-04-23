Четырехдневную рабочую неделю для госслужащих с детьми введут в Литве

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Правительство Литвы введет четырехдневную рабочую неделю для госслужащих, у которых есть маленькие дети. Средняя зарплата сотрудников при этом будет сохраняться на прежнем уровне, передает Bloomberg.

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Литва стала первой восточноевропейской страной, где была принята четырехдневная рабочая неделя. Законодатели Вильнюса приняли закон, согласно которому госслужащие, имеющие детей в возрасте до трех лет, могут работать 32 часа в неделю. Закон о сокращенной рабочей неделе не распространяется на работников частного сектора.

Инициатива властей о четырехдневной рабочей неделе направлена на то, чтобы помочь семьям найти баланс между работой и отдыхом, а также сократить гендерный разрыв в оплате труда и разницу в пенсионных выплатах мужчин и женщин. Спикер Парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что новый закон может также повысить привлекательность госслужбы среди литовцев. Сейчас большинство граждан предпочитают работу в частном секторе, уровень зарплаты в котором намного выше.

Ранее в Исландии было проведено исследование, которое показало, что если сократить рабочее время на три-пять часов в неделю и при этом сохранить прежний уровень оплаты труда, то работники не теряют продуктивности. Во Франции 25-часовая рабочая неделя была внедрена почти 20 лет назад.

Закон о четырехдневной рабочей неделе для литовских госслужащих вступит в силу со следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966334-chetyrehdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu-dlya-gossluzhaschih-s-detmi-vvedut-v-litve/