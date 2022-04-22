Всемирный банк предоставит Украине грант в размере 88,5 млн евро

Дэвид Малпасс. Кадр из видео: YouTube/Bloomberg Markets and Finance

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, что они провели переговоры с президентом Группы Всемирного Банка Дэвидом Малпассом.

"Министр финансов [Украины] Сергей Марченко подписал с Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 млн евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления", - гласит сообщение.

Шмыгаль отметил, что жители Украины и сама страна сейчас нуждаются в финансовой помощи, и поблагодарил Малпасса за оказанную поддержку.

Ранее страны "Большой семерки" пообещали оказать Украине дополнительную финансовую помощь в размере 24 млрд евро в этом году. В G7 входят США, Великобритания, Германия, Япония, Франция, Канада и Италия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966310-vsemirnyy-bank-predostavit-ukraine-grant-v-razmere-885-mln-evro/