Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели

Эррки Туомиойя. Кадр из видео: YouTube/Eurooppa-Foorumi

Заместитель председателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиойя заявил, что страна подаст заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели, передает Helsingin Sanomat.

Комитет по иностранным делам Финляндии уведомил об этом решении Швецию.

"Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной", - сказал Туомиойя.

По их словам, очевиден факт, что Финляндия намерена вступить в альянс, но важно для формальности уведомить об этом шведскую сторону. Итогом их встречи стало обсуждение совместно скоординированных действий в вопросе вступления в альянс.

США поощряют вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает ТАСС.

"Мы также пытаемся противодействовать [президенту России Владимиру] Путину <...> путем помощи Европе в сокращении поставок энергоносителей из России, поощрения таких стран, как Финляндия и Швеция, к вступлению в НАТО, укрепления восточного фланга альянса", - сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО уже этим летом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966279-finlyandiya-podast-zayavku-na-vstuplenie-v-nato-v-blizhayshie-nedeli/