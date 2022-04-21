Индия отказалась принимать самолет Японии с гуманитарной помощью для Украины

Иллюстративное фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Власти Индии отказались принимать воздушное судно сил самообороны Японии, которое должно было доставить гуманитарную помощь украинским беженцам, передает Nikkei Asia.

Руководитель правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити на политическом совете сообщила, что по просьбе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев самолеты во время остановки в Индии должны были загрузить гуманитарные грузы и доставить их в Польшу и Румынию.

Как отметили участники политсовета, они договорились с Индией об остановке самолета на их территории на административном уровне, но 20 апреля получили отказ, пишет Kyodo.

По словам Такаити, их правительство не проделало достаточной работы.

Ранее правительство Японии решило поставить в Украину дополнительную помощь в виде беспилотников и специальных средств для защиты от химических веществ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966161-indiya-otkazalas-prinimat-samolet-yaponii-s-gumanitarnoy-pomoschyu-dlya-ukrainy/