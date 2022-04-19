Япония поставит Украине беспилотники и средства химзащиты

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Правительство Японии решило поставить в Украину дополнительную помощь в виде беспилотников и специальных средств для защиты от химических веществ, сообщает Минобороны страны.

"В ответ на новый запрос правительства Украины мы решили предоставить украинскому правительству защитные маски, защитную одежду и беспилотные летательные аппараты для реагирования на химическое оружие", – говорится в заявлении министерства обороны Японии.

Ведомство отметило, что совместно с силами самообороны Японии они будут продолжать оказывать Украине максимальную поддержку.

Ранее власти Японии ввели против России новые санкции, которые вступили в силу 19 апреля. Японское правительство включило в санкционный список запрет на импорт из России 38 видов товаров, таких как алкоголь, древесина, приборы, пиво, водка и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965708-yaponiya-postavit-ukraine-bespilotniki-i-sredstva-himzaschity/