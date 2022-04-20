Работодатели США защищают сотрудниц от антиабортного законодательства

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Компании-работодатели стали практически единственными защитниками репродуктивных прав женщин в США. В то время как все больше штатов принимают законы, запрещающие аборты, защитники прав женщин нашли неожиданных союзников из корпоративной среды, передает The Washington Post.

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В ближайшее время Верховный суд Миссисипи примет решение о запрете на аборты, если срок беременности превышает 15 недель. Ранее в Техасе был принят еще более строгий закон, запрещающий аборты уже на шестой неделе беременности. Часто на этом сроке женщины даже не знают о том, что они находятся в положении. Также в Техасе разрешено подать в суд на любого, кого подозревают в пособничестве абортам. Аризона, Флорида, Айдахо, Кентукки и Оклахома также приняли подобные законы. Во многих других штатах аналогичные законопроекты находятся на рассмотрении.

Множество работодателей, имеющих работников в Техасе, осудили подобные действия властей. Citigroup, Yelp, Apple, Levi Strauss, Bumble, Match Group расширили страховое покрытие репродуктивного здоровья сотрудников. Теперь в страховку входят даже расходы на поездку в другой штат, где разрешены аборты. Некоторые фирмы, такие как Salesforce, предложили переселить сотрудников и их семьи в штаты, уважающие конституционные права женщин на репродуктивную автономию. Uber и Lyft объявили, что оплатят судебные издержки водителей из Техаса, против которых будут возбуждены иски в соответствии со строгими законами штата.

Когда-то компании предпочитали избегать высказываний по деликатным вопросам, но в сложившейся ситуации они вынуждены занять активную позицию. В условиях кадрового дефицита компании встали на защиту своих сотрудниц, которых могут заставить родить ребенка против их воли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965735-rabotodateli-ssha-zaschischayut-sotrudnits-ot-antiabortnogo-zakonodatelstva/