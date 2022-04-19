СМИ: Индия наращивает поставки российской нефти

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Индийские нефтеперерабатывающие заводы планируют закупать как можно больше российской нефти, передает The Economic Times.

Агентство со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, пишет, что Индия намерена смещать свою стратегию закупок с тендеров на договорные сделки для получения более значительных скидок.

"По их словам, с начала войны государственные нефтеперерабатывающие заводы купили более 15 миллионов баррелей российской нефти у трейдеров, а также у российских фирм, расплачиваясь в долларах по обычным банковским каналам", – говорится в публикации.

Ранее министры иностранных дел и обороны Индии и США призвали прекратить боевые действия на территории Украины и осудили гибель мирных жителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965716-smi-indiya-naraschivaet-postavki-rossiyskoy-nefti/