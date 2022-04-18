Первое за два года круизное судно прибыло в Австралию

Лайнер Pacific Explorer прибыл в Сидней. Фото: James D. Morgan/Getty Images for P&O Cruises

В австралийский Сидней с начала введения ограничительных мер прибыло первое круизное судно.

Лайнер Pacific Explorer прибыл с острова Кипр без пассажиров, на его борту пока находятся только члены команды в составе 250 человек, передает ABC.

Корабль будет стоять в порту Сиднея до конца мая, затем отправится в круиз с пассажирами на борту. Лайнер сможет перевозить 1998 пассажиров и 924 члена экипажа, передает 9News.

В ближайшие месяцы в Австралию постепенно вернутся все больше лайнеров, хотя некоторые компании отменили круизы на несколько месяцев вперед, поскольку возобновление было неопределенным.

Отмечается, что в 2018 году круизы совершили 1,35 млн австралийцев.

С ноября прошлого года Австралия вновь открыла свои международные границы, что позволяет вакцинированным путешественникам въезжать в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965564-pervoe-za-dva-goda-kruiznoe-sudno-pribylo-v-avstraliyu/