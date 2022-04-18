200 тыс. жителей Москвы могут потерять работу из-за ухода иностранных компаний из России, сообщил Собянин

Москва. Иллюстративное фото: Pexels

Мэр Москвы Сергей Собянин на официальном сайте объявил о программе, направленной на поддержку сотрудников иностранных компаний в Москве, которые приостановили деятельность или решили вообще уйти из России.

На реализацию "Программы поддержки работников, находящихся под риском увольнения" было выделено 3,36 млрд рублей.

Программа была утверждена правительством на прошлой неделе. По словам Собянина, под угрозой увольнения на данный момент находятся 200 тыс. жителей Москвы. Цель программы - максимально облегчить трансфер работников со старого места работы на новое.

"Ожидается, что в рамках нашей программы помощь в трудоустройстве получат свыше 58 тыс. работников предприятий, приостановивших свою деятельность", - сказано в сообщении.

Часть из них будут устроены на временные и общественные работы. Другие - пройдут переобучение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965549-200-tys-zhiteley-moskvy-mogut-poteryat-rabotu-iz-za-uhoda-inostrannyh-kompaniy-iz-rossii-soobschil-sobyanin/