Страны ЕС закрыли свои порты для судов России

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Италия, Эстония, Бельгия, Болгария и Румыния закрыли свои порты для российских судов в рамках пятого пакета санкций, введенного ЕС против России.

Циркуляр Главного командования портового управления Италии заявил, что с 17 апреля их порты недоступны для российских судов. Запрет распространяется и на суда, которые сменили свой флаг после 24 февраля, передает AGI.

В пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии также заявили, что для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты ЕС теперь закрыты, пишет ERRi.

Как отметил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас, Европа переосмысливает свою экономическую деятельность и становится все более независимой от России.

"Кремль не показывает никаких признаков прекращения своей агрессии, поэтому Европа постепенно ищет стратегические способы сделать стоимость войны настолько высокой, чтобы исчезла перспектива продолжения военного наступления на Украину", – сказал он.

Морская администрация Болгарии сообщила, что российским судам запрещен доступ в болгарские морские и речные порты. Их решение тоже связано с санкциями ЕС.

В Бельгии вступил в силу запрет на заход российских судов в их порты.

Румыния запретила судам под российским флагом останавливаться в их портах, сообщает портал Realitatea.

Однако, если судно терпит бедствие, то оно может войти в порты стран ЕС с разрешения полиции и пограничной охраны. Кроме того, доступ в европейские порты разрешен газовым и нефтяным танкерам, а также перевозящим медицинскую и сельскохозяйственную продукцию.

Ранее Соединенные Штаты и ряд стран Европы начали разработку новой политики в отношении России. Цель - изолировать Москву и ослабить ее позиции в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965531-strany-es-zakryli-svoi-porty-dlya-sudov-rossii/