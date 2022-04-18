СМИ: Президент Йемена ушел в отставку из-за давления Саудовской Аравии

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади. Фото: Spencer Platt/Getty Images

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади досрочно сложил с себя полномочия и передал их президентскому руководящему совету из-за давления со стороны Саудовской Аравии, передает The Wall Street Journal.

Газета со ссылкой на свои источники пишет, что Хади фактически находится под домашним арестом и не имеет доступ к телефону.

По данным издания, принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд передал президенту Йемена документ, который делегирует его полномочия президентскому руководящему совету. Требование об отставке поддержали и другие йеменские чиновники.

Отмечается, что Хади якобы угрожали разглашением данных о его причастности к коррупции.

Однако чиновник в Саудовской Аравии опроверг информацию о давлении властей страны на йеменского президента.

Абдулла аль-Алими, глава президентского офиса, также отрицает, что Хади находится под домашним арестом. Но при этом он сказал, что ему потребуется время для связи с ним.

Ранее возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила о приостановке военных операций на территории Йемена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965498-smi-prezident-yemena-ushel-v-otstavku-iz-za-davleniya-saudovskoy-aravii/