СМИ: Президент Йемена ушел в отставку из-за давления Саудовской Аравии
Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади досрочно сложил с себя полномочия и передал их президентскому руководящему совету из-за давления со стороны Саудовской Аравии, передает The Wall Street Journal.
Газета со ссылкой на свои источники пишет, что Хади фактически находится под домашним арестом и не имеет доступ к телефону.
По данным издания, принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд передал президенту Йемена документ, который делегирует его полномочия президентскому руководящему совету. Требование об отставке поддержали и другие йеменские чиновники.
Отмечается, что Хади якобы угрожали разглашением данных о его причастности к коррупции.
Однако чиновник в Саудовской Аравии опроверг информацию о давлении властей страны на йеменского президента.
Абдулла аль-Алими, глава президентского офиса, также отрицает, что Хади находится под домашним арестом. Но при этом он сказал, что ему потребуется время для связи с ним.
Ранее возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила о приостановке военных операций на территории Йемена.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965498-smi-prezident-yemena-ushel-v-otstavku-iz-za-davleniya-saudovskoy-aravii/