Арабская коалиция сообщила о приостановке военных операций в Йемене

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Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила о приостановке военных операций на территории Йемена, передает SPA.

Как заявила коалиция, это решение было принято для "успеха межйеменских переговоров" и "создания позитивной атмосферы во время священного месяца Рамадан для установления мира".

Перемирие стартует 30 марта с 9 утра по времени Нур-Султана.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф аль-Хаджраф обратился к сторонам конфликта с призывом прекратить военные действия на время межйеменских переговоров, которые начнутся 30 марта в Эр-Рияд, столице Саудовской Аравии.

В январе арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о начале бомбардировок столицы Йемена в ответ на удары шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) по территории ОАЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962685-arabskaya-koalitsiya-soobschila-o-priostanovke-voennyh-operatsiy-v-yemene/