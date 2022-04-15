Сколько заработали в 2021 году Путин, Медведев, Песков и Лавров, рассказали в Кремле

Владимир Путин. Кадр из видеообращения: Телеканал 360

Президент Российской Федерации Владимир Путин заработал в 2021 года 10,2 миллиона рублей. Сведения об имущественном положении и доходах президента России опубликовал официальный сайт Кремля.

В декларации российского президента значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, в пользовании значится еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом на 18 квадратных метров.

Президент задекларировал также два авто, ГАЗ М21 и "Нива", а также прицеп "Скиф".

При этом в 2020 году доход президента России составил 9,9 млн рублей, в 2019 - 9,7 млн рублей, а в 2018 - 8,6 млн рублей.

Сайт Кремля опубликовал также сведения об имуществе, доходах и расходах работников Администрации президента и членов их семей.

Так, за 2021 год пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заработал 14,5 млн рублей, а вот его супруга Татьяна Навка - 218,5 млн рублей.

Министр иностранных дел РФ в 2021 году заработал 12,6 млн рублей, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев - 121 млн рублей, а зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев - 8,3 млн рублей.

Доход помощника президента РФ Владимира Мединского за прошлый год составил 106,7 млн рублей, а его супруги - 77,2 млн рублей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965331-skolko-zarabotali-v-2021-godu-putin-medvedev-peskov-i-lavrov-rasskazali-v-kremle/