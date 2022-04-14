Шрифты Times New Roman и Arial стали недоступны для россиян

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Американская компания Monotype, которая владеет правами на шрифты Times New Roman и Arial, заблокировала доступ к своей библиотеке для пользователей на территории России, передают "Ведомости".

Издание со ссылкой на источник в одной из российских IT-компаний пишет, что пользователи из России при попытке зайти на страницу с каталогом шрифтов видят сообщение о запрете доступа. Однако при подключении VPN-сервиса доступ к шрифтам все же открывается.

"Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту", – говорится в сообщении.

В библиотеку Monotype входят также шрифты: Verdana, Tahoma и Helvetica.

Ранее образовательная платформа Coursera приостановила деятельность в России.

Компании-разработчики антивирусов Avast и Norton также приостановили деятельность на территории России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964982-shrifty-times-new-roman-i-arial-stali-nedostupny-dlya-rossiyan/