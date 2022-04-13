Кыргызстан и Таджикистан договорились об отводе войск от границ

Иллюстративное фото: Facebook Пограничной службы ГКНБ КР

Дополнительные силы и средства Кыргызстана и Таджикистана вернутся к местам постоянной дислокации после стрельбы на границе.

Такое решение было принято во время встречи главы погранслужбы Кыргызстана Кыялбека Толонбаева и главы таджикских погранвойск по Согдийской области Хикматулло Пиракова, сообщает кыргызская погранслужба.

"Практически сразу стороны начали отвод сил и средств от места инцидента. По состоянию на 24.00 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная, но с элементами напряженности", – говорится в сообщении ведомства.

Полномочный представитель президента КР Абдикарим Алимбаев добавил, что переговоры также ведут главы Баткейской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, передает портал Turmush. Он отметил, что состояние кыргызского военного, пострадавшего во время перестрелки, оценивается как тяжелое, он госпитализирован.

"Причиной вооруженного конфликта является то, что начальник кыргызского погранотряда в Кулунду подъехал к таджикским пограничникам на служебной машине и затеял словесную перепалку", – рассказал Sputnik Таджикистан источник в администрации Бободжон-Гафуровского района.

По данным издания, в результате перестрелки были тяжело ранены двое таджикских солдат.

"В администрации Бободжон-Гафуровского района уточнили, что в настоящее время стрельба прекращена, на границе между джамоатами Хистеварз и Кулунду ведутся переговоры между военными и представителями администрации районов", – сообщил источник издания.

Днем ранее, 12 апреля, на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По заявлению ПС ГКНБ КР, кыргызская сторона произвела выстрел в воздух. В ответ пограничники Таджикистана открыли огонь по кыргызским солдатам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964747-kyrgyzstan-i-tadzhikistan-dogovorilis-ob-otvode-voysk-ot-granits/