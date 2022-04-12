Переговоры Путина и Лукашенко начались на космодроме "Восточный" в России

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 11 марта. Фото: MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, Путин и Лукашенко посещают космодром "Восточный" в городе Благовещенск в Амурской области, где обсуждают вопросы двусторонних отношений.

Как пишет РИА Новости, переговоры уже стартовали. Президенты Беларуси и России обсудят ситуацию в Украине, обстановку в регионе и мире, а также скоординируют меры, направленные на противодействие санкциям Запада.

По итогам переговоров лидеры ответят на вопросы прессы.

Лукашенко и Путин уже осмотрели космодром "Восточный", где проходит строительство. Белорусский президент заявил, что они готовы в сжатые сроки направить туда своих специалистов, передает БелТа.

После этого Путин вручил награды Сергею Прокопьеву, инструктору-космонавту-испытателю Александру Скворцову и ведущему специалисту ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Олегу Скрипочке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964682-peregovory-putina-i-lukashenko-nachalis-na-kosmodrome-vostochnyy-v-rossii/