Центробанк России снизил ключевую ставку до 17% годовых

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Совет директоров Банка России принял решение с 11 апреля текущего года снизить ключевую ставку до 17 процентов годовых. Сообщение опубликовано на официальном сайте.

"Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п., до 17,00 процентов годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность", - сказано в сообщении.

Финансовая стабильность все еще подвержена рискам. Но при этом риски перестали нарастать.

"Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля", - гласит публикация.

Центробанк России продолжит предпринимать действия по ключевой ставке, исходя из внешних и внутренних факторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964212-tsentrobank-rossii-snizil-klyuchevuyu-stavku-do-17-godovyh/