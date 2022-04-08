СМИ: Канада временно запретит иностранцам покупать жилье

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Канада введет запрет для иностранцев на покупку жилья на два года. Правительство страны также собирается выделить несколько миллиардов долларов на стимулирование активного строительства. Эти меры направлены на сдерживание стремительно растущих цен на жилье, передает Bloomberg.

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За последние два года цены на жилье в Канаде выросли более чем на 50%. Рекордный рост наблюдался в феврале 2022 года, когда жители страны пытались купить недвижимость до того, как Центробанк повысит базовую ставку. Из-за этого средняя цена на недвижимость подскочила до 869 тысяч канадских долларов (693 тысячи долларов США). Источники Bloomberg сообщают, что министр финансов Христя Фриланд объявит о запрете на покупку жилья для иностранцев в ближайшее время. Этот шаг будет ярким свидетельством твердости намерений премьер-министра Канады Джастина Трюдо стабилизировать рынок жилья. Сообщается, что запрет не будет распространяться на тех иностранцев, которые живут в Канаде на постоянной основе.

"Я не думаю, что благодаря этому цены на недвижимость упадут, но мера однозначно поможет. Сейчас мы наблюдаем самую высокую конкуренцию среди покупателей жилья за всю историю Канады. Двухлетний запрет для иностранцев немного снизит градус конкуренции. Но фундаментальная проблема, которой является катастрофическая нехватка предложения, может остаться нерешенной", — говорит основатель инвестиционной компании в сфере недвижимости Симеон Папайлиас.

Источники Bloomberg сообщают, что правительство также выделит несколько миллиардов долларов на строительство доступного жилья и помощь местным органам власти в обновлении их систем. Так власти надеются ускорить темпы строительства в стране. Кроме того, планируются и другие меры для стабилизации рынка жилья. Ожидается, что будет принят новый законопроект, позволяющий канадцам в возрасте до 40 лет экономить до 40 тысяч канадских долларов (почти 32 тысячи долларов США) при внесении авансового платежа за дом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963922-smi-kanada-vremenno-zapretit-inostrantsam-pokupat-zhile/